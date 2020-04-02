İHH’dan Çorumlu mağdurlar için yardım seferberliği

Çorum’da 1.500 kuru gıda kolisi, 750 hijyen paketi hazırladıklarını belirten Özkabakçı, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadıklarını, Çorumluların desteği ile yardımların büyüyerek daha fazla insana ulaşacağını ifade etti. Hayırsever Çorum Halkını bu yardım seferberliğine nakdi ve ayni yardımları ile davet ettiklerini söyleyen Özkabakçı, “Bir Gıda Kolisi 150 TL. / Bir Hijyen Paketi 50 TL.

Bağış İçin: ÇORUM İHH - VAKIF KATILIM BANKASI ÇORUM ŞB. IBAN: TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01. (TÜRKİYE) açıklaması ile. Telefonlarımız: 0364 224 2620 - 0538 877 7655, Çorum İHH Ofisimiz: Üçtutlar Mah. Murat Evler 6. Sok. No:12 Çorum” dedi.

İHH olarak işten çıkarılanlara 10 Milyon TL. nakit. 100 bin gıda kolisi ile yardım seferberliği başlattıklarını anlatan Özkabakçı, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım’ın, işten çıkartılan ve gündelik işlerde çalışan aileler için 10 milyon TL yardım yapılacağını açıkladığını ifade etti. İHH İnsani Yardım Vakfı’nın, yeni tip korona virüs (Kovit-19) nedeniyle işten çıkarılan kişilere yönelik yardım kampanyası başlattığını anlatan Özkabakçı, “İHH, işsiz kaldığı tespit edilen ve gündelikçi çalıştığı için geliri olmayan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 10 milyon TL nakdi yardım ve 100 bin aileye kumanya paketi dağıtımı için çalışma başlattı. ‘Şimdi Dayanışma Vakti’ sloganıyla yürütülecek olan kampanya kapsamında ayrıca 10 bin aileye de hijyen paketi dağıtılacak” dedi.

“ÖNEMLİ OLAN AİLEYİ AYAKTA TUTMAKTIR”

Türk halkının, bütün dünyaya yardım ettiğini. 30 yıldır İHH olarak Türk halkının verdikleri ile dünyanın her yerine ulaştıklarını ve 135 ülkeye gittiklerini söyleyen Özkabakçı, açıklamasında şunları dile getirdi “ İnsanların dertlerine çare olmaya gayret ettik. Fakat bugün Türkiye zor durumda, bu nedenle yardımlarımızın çoğunluğunu Türkiye’deki sıkıntıyı atlatana kadar buradaki halkımız için yapmaya karar verdik. Ramazan çalışmalarımızın büyük bölümünü, Ramazan kolileri de dahil olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere vermek üzere çalışmalarımızı başlattık. Bu çerçevede sadece kriz bölgelerine yani Suriye, Irak, Libya, Doğu Türkistan, Moro, Afganistan, Nijer, Kosova, Somali, Arakan, Sudan, Azerbaycan, Yemen ve Filistin gibi ülkelere yardım götüreceğiz. Bunun dışında kalan yardımlarımızı halkımızla paylaşacağız. Bu nedenle herkesin bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Devletimizle, milletimizle ve halkımızla beraber bu sıkıntıyı aşacağız, önemli olan aileyi ayakta tutmaktır.

Başta hayırseverleri, tüm sivil toplum kuruluşlarını, cemaatleri, sendikaları ve iş adamlarını bu doğrultuda hassasiyet göstermeye ve çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz. Haydi Türkiye! Şimdi dayanışma vakti” dedi.