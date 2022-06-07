İhbarlara karşı Veteriner İşleri ekipleri 7/24 nöbette

Şehir içerisinde sokak köpeklerinin sayısının armasıyla Çorum Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü acil müdahale ekibi 365 gün 7/24 günün her saatinde gelen ihbarları değerlendiriyor. Sokak hayvanlarından kaynaklanan sorunların önüne geçmek için çaba sarf eden Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bir yandan da sokak hayvanlarının şehre inmesini engellemek için şehrin çeperlerinde hayvan beslemesi yapıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Sokak hayvanlarının hayatı olumsuz etkilememesi için çok yönlü çalışmalarımız var. Bunlardan bir tanesi 365 gün 7/24 hizmet veren acil müdahale ekibimiz var. Sokak hayvanlarıyla ilgili her türlü ihbarı günün her saatinde değerlendiriyoruz. Şehrin çeperlerinde muhtelif yerlerdeki besleme noktalarında sürekli besleme yaparak bu hayvanların şehir merkezine inmesini engellemeye çalışıyoruz. Günlük 200 Kg yemek, 150 adet bir gün dinlendirilmiş ekmek ve ayda 1 ton hayvanlar için özel üretilmiş mama vermek suretiyle bu beslemelerimizi yapıyoruz” dedi.

2022 YILI İÇİNDE 2 BİN 72 HAYVAN REHABİLİTE EDİLDİ

Sokak hayvanlarının 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği tedavi, rehabilite ve kısırlaştırma işlemleri bittikten sonra tekrardan alındıkları yere bırakıldığını ifade eden Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “2022 yılı içerisinde ihbarlar ve rutin çalışmalar kapsamında sokaktan 2 bin 72 hayvan topladık. Rehabilite ve tedavilerini yaptık. 1159 tanesini kısırlaştırdık ve beslemesi yasaklı türler haricindekileri tekrardan bıraktık” diye konuştu.

Başkan Yardımcısı Çöplü, sokak hayvanları ile ilgili şikayetlerin 0364 221 63 67 numaralı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve 153 ALO ZABITA hattından bildirilmesi durumunda gününü her saatinde ekiplerin müdahaleye hazır olduğunu söyledi.

