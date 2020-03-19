İdlib’teki kahramanlara kuruyemiş

Çorum’da Akkent Mahallesi Gıda Toptancılar Sitesi 1. Blok adresinde faaliyetlerini sürdüren ve Turgay Coşkun’un sahibi olduğu Balım Kuruyemiş firması tarafından İdlib’de görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına hem destek hem de moral vermek amacıyla kuruyemiş yollandığı öğrenildi.

Turgay Coşkun’dan alınan bilgiye göre İdlib’deki kahraman askerlerimiz için hazırlanan 250 gramlık paketler halindeki karışık lüks 250 kolilik kuruyemiş bölgeye yollandı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını bile feda etmekten çekinmeyen kahraman Türk askerlerimizin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam ettiklerini belirten Turgay Coşkun bu amaçla hazırladıkları kuruyemişleri yolladıklarını belirterek operasyonlarda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dileklerini de iletti.

(Aliye ÖNCEL)