“İçmesuyu projelerinin, biri biterken hemen diğerinin ele alınması gerekir”

Meltem Danışman Çınar’ın, ÇORUM HABER tarafından “Çorum’da 2020 yılının insanı” olarak “Sağlık Çalışanları”nın seçildiğini hatırlatması üzerine Yolyapar, Yazı İşleri Servisi olarak bu konuda hiç tereddüt duymadıklarını, sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki özverilerini bu şekilde değerlendirirken, toplumun duygularına tercüman olduklarına inandıklarını söyledi.

Çınar’ın kadına şiddet konusunu açarak, bunlarla ilgili idam cezasının getirilmesi yönündeki talepleri hatırlatması üzerine de Yolyapar, kadın cinayetleri ve çocuğun cinsel istismarı konularında toplumun büyük öfke duyduğunu ve kendisinin de bu gibi vahşi yaratıkların yaşama hakları olmadığına inandığını belirterek, “Ama, idam farklı bir şey. Bu toplum hâlâ haksız idamların acısını içinden atabilmiş değil. Bu gibi suçlarla sınırlı kalabileceğinden ve gerçekten hak edenlere uygulanacağından emin olsak, belki olumlu bakabiliriz, ama yarın siyaseten kullanılmayacağının garantisi yok. Üstelik, uluslararası anlaşmalarla da kendimizi sınırlamış durumdayız. Onun yerine, bataklığı kurutmaya yönelmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum.” dedi.

Asgari ücretin yetersizliğine de değinen Mehmet Yolyapar, “Bir yanda, açlık sınırındaki asgari ücretliler, diğer yanda ise işyerini yaşatmakta zorlanan küçük ve orta ölçekli işletmelerin sahipleri var. Yanında üç-beş çalışanı olan esnaf, mevcut yükü bile taşıyamıyor. Devlet kendi gelirlerinden fedakârlık edip asgari ücretin üzerindeki vergi yükünü kaldırırsa, hem çalışanın eline geçen para artar, hem de işverene aşırı yük gelmemiş olur. Ama, devletin de vergiden vazgeçecek durumu kalmamış.” diye konuştu.

Meltem Danışman Çınar’ın, Belediye’nin yeni projeleri ile ilgili görüşünü sorması üzerine de Yolyapar, tarihi eserlerle çevrelenmiş bir meydan projesinin merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nun hayali olduğunu hatırlatarak, Meydan, Kültür Yolu, Kale Restorasyonu, Çimento Fabrikası’nın yerinin kent yararına değerlendirilmesi, bisiklet, Çoruminia gibi konulara olumlu baktığını, önemli olanın, tüm Çorum’u kucaklayacak şekilde, kimsenin tereddüt duymayacağı planlamaların ortaya konulması olduğunu söyledi.

Mehmet Yolyapar, Çorum’da yaşanan kuraklığa değinirken de, içmesuyunun çok önemli bir sorun olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Merhum Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Belediye Başkanı olduğunda, Çorum susuzluktan kırılıyordu. Çok yakınında olduğum için iyi biliyorum, su teminini her şeyin önüne koydu. Çünkü, temizliğin ilk şartı da suydu. Bazı kuyular açtı, Seydim Göleti’ni, ardından Çorum Barajı’nı kente bağladı. Yenihayat Barajı’nın DSİ tarafından programa alınmasını sağladı. Yenihayat biraz geciktiği için, 1994 yazında, Dr. Kılıçcıoğlu’nun vefatından sonra Çorum maalesef, susuzluktan kolerayı yaşadı. Yenihayat yapıldı, o da yetmedi, Hatap yapıldı o da yetmedi. Şimdi Koçhisar Barajı’ndan Çorum’a su getirilecek. Gelince rahatlayacağız, ama o da yetmeyecek. Hemen, Kızılırmak’tan su getirmek de dahil yeni bir proje üzerinde düşünmeye başlamak gerekecek.”

(Haber Merkezi)