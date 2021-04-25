İçmesuyu bağlantısı için malzeme alındı

2021 Yılı İçmesuyu Abone Bağlantısı Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye iki firma katıldı.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünce tarafından içmesuyu şebekelerinde kullanılmak üzere 280 kalem içmesuyu bağlantı malzemesi alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 750 bin 494 TL olan ihalede Turanlar Yapı İnşaat 582 bin 983 TL teklif verirken, FMB Hırdavat Makine ise 767 bin 845 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Karacaköylü firmaların tekliflerinin incelendikten sonra sonucun resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Volkan SINAYUÇ)

