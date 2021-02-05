İçişleri Bakanlığından '14 Şubat Sevgililer Günü' için ek genelge

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.