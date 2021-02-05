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İçişleri Bakanlığından '14 Şubat Sevgililer Günü' için ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Sevgililer Günü'nü kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.

Güncel 05.02.2021, 01:30
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İçişleri Bakanlığından '14 Şubat Sevgililer Günü' için ek genelge

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

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