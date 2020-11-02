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“İç Anadolu ve Akdeniz’e tren bağlantısı sağlanıyor”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Stadı’nda yapılan AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Samsun’a son 18 yılda 30 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını belirtirken, Çorum’dan geçecek Kırıkkale-Samsun hızlı tren projesinin hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Güncel 02.11.2020, 19:36
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“İç Anadolu ve Akdeniz’e tren bağlantısı sağlanıyor”

Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonu ve sinyalizasyonunu tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, “Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizle Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu hattına da bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun’u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne tüm limanlara hızlı tren ile bağlamış oluyoruz.” dedi.

(İHA)

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