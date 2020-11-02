“İç Anadolu ve Akdeniz’e tren bağlantısı sağlanıyor”

Samsun-Sivas arasındaki tren hattının modernizasyonu ve sinyalizasyonunu tamamladıklarını ifade eden Erdoğan, “Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren projemizle Yerköy, Kırşehir, Aksaray, Ulukışla demiryolu hattına da bağlantı sağlanacak. Böylece Samsun’u İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne tüm limanlara hızlı tren ile bağlamış oluyoruz.” dedi.

(İHA)