İbrahim Yıldız’a plaket

Bir süre İl Kültür ve Turizm Müdürü, bir süre de Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yapan Yıldız ve son olarak müdür yardımcısı olarak görevini sürdürürken 65 yaşını doldurması nedeniyle yaş haddinden emekliye ayrılan İbrahim Yıldız, doğum gününde memuriyetini noktaladı.

İbrahim Yıldız’a hizmetleri için hazırlanan teşekkür plaketini ise Vali Yardımcısı Recep Yüksel ile Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ileterek bundan sonraki hayatında başarı dileklerini sundu.

(Volkan SINAYUÇ)