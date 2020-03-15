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İbrahim Sadri, Mehmet Akif şiirleri ile mest etti

Kültür ve sanat alanında şehrin lokomotifi olan Çorum Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde şiirlerinin en güçlü sesi olan İbrahim Sadri'yi Çorumlularla buluşturdu.

İbrahim Sadri, Mehmet Akif şiirleri ile mest etti

Kültür ve sanat alanında şehrin lokomotifi olan Çorum Belediyesi anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. İstiklal Marşı’nın kabulünün yıldönümünde şiirlerinin en güçlü sesi olan İbrahim Sadri'yi Çorumlularla buluşturdu.

15 Mart 2020 Pazar 21:30
İbrahim Sadri, Mehmet Akif şiirleri ile mest etti

Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Baro Başkanı Av. Kenan Yaşar ve çok sayıda davetlinin katıldığı şiir dinletisi dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Milli şair Mehmet Akif’in birbirinden güzel şiirlerini Çorumlular için seslendiren İbrahim Sadri, Çorum’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilimize bir kez daha gelmeyi arzuladığını söyledi.

İbrahim Sadri, “Çorum'a ne zaman gelsem çok güzel duygulara kapılıyorum. Çorum da tüm Anadolu'daki şehirler gibi samimi, sıcak ve muhabbetli bir şehir. Bana gösterdiğiniz yakın ilgiye teşekkür ediyorum” dedi.

Şiir programının sonunda bir konuşma yapan Vali Çiftçi ise şiir dolu, güzel bir akşam yaşadıklarını belirterek “Etkinliği düzenleyen Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Sanatçımız İbrahim Sadri'ye de şehrimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 99 yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Çorumluların ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Aşgın da kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Aşgın, “Biz bu gecede vatan kokan, memleket sevdası ile harmanlanmış şiirleri dinledik. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve vatan şairlerini rahmetle ve minnetle anıyor, bizlere unutulmaz bir gece yaşattığı için İbrahim Sadri'ye teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gecenin sonunda İbrahim Sadri'ye çiçek ve saat kulesi maketi hediye etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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