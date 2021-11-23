İbrahim Kalın bugün Çorum’da

İbrahim Kalın bugün saat 14.30’da Hitit Üniversitesi tarafından Çorum Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenecek ‘Prof. Dr. İbrahim Kalın ile Gençlik Söyleşisi’ programına konuşmacı olarak katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın ayrıca Çorumlu Obası Gençlik Kampı’nı da ziyaret ederek gençlerle türküler eşliğinde söyleşi gerçekleştirecek.

(Haber Merkezi)

