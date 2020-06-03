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İbrahim Baykal, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı’na atandı

Ziraat Mühendisi İbrahim Baykal’ın Çorum Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcılığı’na atandığı öğrenildi.

Güncel 03.06.2020, 22:51
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İbrahim Baykal, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcılığı’na atandı

1974 doğumlu İbrahim Baykal, 1998 yılında Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden mezun oldu. Konya’da görev yaptıktan sonra, 2003 yılında Alaca İlçe Tarım Müdürü olarak Çorum’a atanan Baykal, 2004 yılında Çorum Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğü’ne atandı.

Kurumda ziraat mühendisi olarak görev yapan İbrahim Baykal, son olarak boş bulunan İl Müdür Yardımcılığı’na atandı. (Haber Merkezi)

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