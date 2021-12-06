İbrahim Baykal asaleten atandı

Baykal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın atama kararı ile İl Müdür Yardımcılığı görevine asaleten atanmış oldu.

İBRAHİM BAYKAL KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen İbrahim Baykal ilk ve orta öğrenimini sırasıyla Yozgat Amasya ve Kütahya'da tamamladı. 1980 yılında Ankara Laborant Meslek Lisesini kazanarak 1992 yılında bu okuldan birincilikle mezun oldu. 1998 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. 2010 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Tarım Politikaları Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 2018 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Yüksek Okulundan mezun olan Baykal orta derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Memuriyete ise 1992 yılında Çorum Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğünde başladı. 1994 yılında Konya Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 1995-1998 yılları arasında Konya Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 1998-2003 yılları arasında Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde çalıştı. 2003-2004 yılları arasında Alaca İlçe Tarım Müdürü olarak görev yaptı. 2004-2007 yıllarında Çorum İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürü olarak görev yaptı. Çorum İl Müdürlüğünde 2007- 2020 tarihleri arasında İl Tarım Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan Baykal 2020 yılından bu yana İl Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütüyordu.

(Haber Merkezi)

