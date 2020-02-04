İade edilen iki madde oybirliğiyle yeniden Valiliğe gönderildi

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Vali Mustafa Çiftçi tarafından onaylanmayarak geri gönderilen iki gündem maddesi görüşüldü.

Günay, geçtiğimiz ay il ve ilçelerde bulunan halk eğitim merkezlerinin durumunun araştırılmasıyla ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havale edilen gündem maddesi ve okullarda ilk yardım setinin bulunup bulunmadığı, ilk yardım yapabilecek kişilerin olup olmadığının öğrenilmesi amacıyla Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen gündem maddelerinin Vali Çiftçi tarafından tekrar Meclis’e iade edildiğini söyledi.

Günay’ın ardından söz alan Meclis üyeleri, bütün önergelerin idareden öğrenilebilmesi halinde İl Genel Meclisi’ne gerek kalmadığını belirterek, her iki önergenin de oybirliğiyle yeniden Valilik Makamı’na gönderilmesini istediler.

Yapılan konuşmaların ardından iki önergede oybirliğiyle yeniden kabul edildi.

(Taner ŞİMŞEK)