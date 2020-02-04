Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122136
ALTIN
298.611
DOLAR
5.9670
STERLİN
7.7921
EURO
6.5865

İade edilen iki madde oybirliğiyle yeniden Valiliğe gönderildi

Vali Mustafa Çiftçi’nin İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında olmadığı gerekçesiyle iade ettiği iki karar, oybirliğiyle yeniden kabul edilerek Valilik makamına gönderildi.

İade edilen iki madde oybirliğiyle yeniden Valiliğe gönderildi

Vali Mustafa Çiftçi’nin İl Genel Meclisi’nin görev ve yetkileri arasında olmadığı gerekçesiyle iade ettiği iki karar, oybirliğiyle yeniden kabul edilerek Valilik makamına gönderildi.

04 Şubat 2020 Salı 23:28
İade edilen iki madde oybirliğiyle yeniden Valiliğe gönderildi

Osman Günay’ın başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde Vali Mustafa Çiftçi tarafından onaylanmayarak geri gönderilen iki gündem maddesi görüşüldü.

Günay, geçtiğimiz ay il ve ilçelerde bulunan halk eğitim merkezlerinin durumunun araştırılmasıyla ilgili Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu’na havale edilen gündem maddesi ve okullarda ilk yardım setinin bulunup bulunmadığı, ilk yardım yapabilecek kişilerin olup olmadığının öğrenilmesi amacıyla Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen gündem maddelerinin Vali Çiftçi tarafından tekrar Meclis’e iade edildiğini söyledi.

Günay’ın ardından söz alan Meclis üyeleri, bütün önergelerin idareden öğrenilebilmesi halinde İl Genel Meclisi’ne gerek kalmadığını belirterek, her iki önergenin de oybirliğiyle yeniden Valilik Makamı’na gönderilmesini istediler.

Yapılan konuşmaların ardından iki önergede oybirliğiyle yeniden kabul edildi.

(Taner ŞİMŞEK)

İlgili Haberler
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı
Çorum’un tüm ilçeleri nüfus kaybına uğradı
Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada
Çorum, nüfus açısından 81 il içinde 42. sırada
Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu
Çorum, ihracatta 15. büyük il oldu
Ali Haydar Şahin ve Yusuf Ahlatcı ÇORUM HABER’de bir araya geldi
Ali Haydar Şahin ve Yusuf Ahlatcı ÇORUM HABER’de bir araya geldi
10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı
10 Numara oyununda ikramiyelerinden biri Rıfat Büfe’de oynandı
Çerkes gençler Çorum’da buluştu
Çerkes gençler Çorum’da buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim