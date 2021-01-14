Huzurevi taşınıyor

Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi’nin Covid-19 tedbirleri kapsamında yeni huzurevinde incelemelerde bulunduğu hatırlatılarak şu bilgilere yer verildi:

“Yeni, modern ve tüm imkânlarıyla yaşlılarımıza daha iyi bir hizmet sunulabilecek bir bina olan Çorum Huzurevi’nde daha yüksek standartlarda sosyal, kültürel ve barınma sunulacak, ayrıca büyüklerimizin daha huzurlu ve mutlu olmaları sağlanacaktır.

Bu kapsamda, binası 1967 yılında yapılan Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 66 kapasiteli olup yaşlılarımız 3 ve 4 kişilik odalarda hizmet almakta, yaşlılarımız sosyal etkinlik, sportif faaliyet, boş zamanlarını etkin bir şekilde geçirecek yer konusunda sıkıntı yaşamaktadır.

Bina günümüz koşullarına göre yetersiz kaldığı için yaşlılarımızın Covid-19 pandemi sürecinde tek ve çift kişilik odalarda daha rahat edebilmeleri, yaşlılarımızın sosyal faaliyetlere katılmaları, boş zamanlarını daha verimli değerlendirebilmeleri ve daha ferah bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamak için Atıl Üzelgün Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan tüm yaşlılarımız, Gülabibey Mahallesi Bağcılar 5. Cadde No:7 adresinde bulunan her odada TV, buzdolabı ve yaşamsal standardı yüksek 48 tek kişilik, 24 çift kişilik toplam 96 kapasiteli Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne taşınacaktır.

Böylece yapımı 2020 yılında tamamlanan ve yaşlılarımıza özel bir proje olarak hazırlanan yeni huzurevinde yaşlılarımıza günümüz şartlarına uygun hizmet sunulacaktır.” (Haber Merkezi)