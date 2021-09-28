Hüsülüoğulları Konfederasyon yönetimine girdi
Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Türkiye Sakatlar Konferederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.
Güncel 28.09.2021, 19:44
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Çorum'da Aile Hekimi olarak görev yapan Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, Türkiye Sakatlar Konferederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi seçildi.
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu’nun 15. Olağan Genel Kurulu geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da gerçekleştirildi.
Genel kurulda Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi başkanlığa seçilirken, Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Dr. Neslihan Akkuş Hüsülüoğulları, Türkiye Sakatlar Konferederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi oldu. (Haber Merkezi)
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