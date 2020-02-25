Hüseyin Töremiş, son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle çeşitli hastanelerde tedavi gören Dedesli Ovası eski Dernek Başkanı Abbas Töremiş’in babası, Çorum Barosu Avukatlarından Mehmet Altunkeser ile Yıldızpark çalışanlarından Feridun Bozdoğan’ın dedesi Hüseyin Töremiş hayatını kaybetti.

Cenazesi Hacı Bektaş Veli Vakfı’na getirilen Töremiş, için düzenlenen törende helallik alındı. Cenaze törenine CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz ile Töremiş’in ailesi ve yakınları katıldı.

Cenazesi daha sonra merkeze bağlı Hacıbey Köyü'ne götürülen Hüseyin Töremiş, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler. (Taner ŞİMŞEK)