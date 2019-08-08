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Hüseyin Özsaraç için can yemeği verildi

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata veda eden Hüseyin Özsaraç için can yemeği verildi.

Hüseyin Özsaraç için can yemeği verildi

Yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata veda eden Hüseyin Özsaraç için can yemeği verildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 00:05
Hüseyin Özsaraç için can yemeği verildi

Çorum’un sevilen simalarından ve uzun yıllar Sampila Pide ve Kebap Salonu olarak faaliyet gösteren işletmede Çorumlulara hizmet veren Hüseyin Özsaraç, 2 Ağustos Salı günü yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata gözlerini yummuştu.

Kuyumcu esnafından Turan Özsaraç’ın oğlu, Özsaraç Kuyumculuk ve Gümüş sahibi Bayhan Özsaraç ve Pakize Renkli'nin abisi, Berkan ve Berfin Özsaraç'ın babası Hüseyin Özsaraç 56 yaşındaydı.

Hüseyin Özsaraç için önceki gün saat 19.00'da Sıla Düğün Salonu'nda can yemeği verildi. Can yemeğine CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ve çok sayıda davetli katıldı.

(Sezer BÜYÜKÇATALBAŞ)

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