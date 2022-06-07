Hüseyin Mert hayatını kaybetti
Güncel 07.06.2022, 19:34
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EHM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emre Hidayet Mert'in büyükbabası Hüseyin Mert (83), hayatını kaybetti.
Merhum Ali Mert, Ekrem ve Ramazan Mert'in babaları olan Hüseyin Mert'in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Deniz Köyü'nde toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.
(Bülent USLU)
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