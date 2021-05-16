Hüseyin Destanoğlu’nu Covid-19’dan kaybettik

Çorum eşrafından merhum Ali (Cırıl) Destanoğlu’nun oğlu, Alper ve Taner Destanoğlu’nun babaları olan, Çorum Erkek Sanat Enstitüsü Elektrik Bölümü mezunu, iş insanı Hüseyin Destanoğlu, koronavirüs teşhisi konularak Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındıysa da, iki gün içinde hayata veda etti.

Hüseyin Destanoğlu’nun cenazesi Kurtköy Orhanlı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

