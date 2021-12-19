Hüseyin Demirci yaşamını yitirdi

Uzun yıllar Çorum Vergi Dairesi’nde şef olarak çalışan ve bir süre önce buradan emekli olan Hüseyin Demirci, kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Hüseyin Demirci, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nurhan Demirci'nin eşi, Nilüfer ve Özlem Demirci'nin babaları, emekli öğretmen Nilüfer Karakeçili'nin damadı ve gazeteci Buğra Kıhtır ile Tuğçe Kıhtır’ın akrabası olan Hüseyin Demirci’nin cenazesi Özel Elitpark Hastanesi’nden alınarak Ulucami’ye getirildi. Demirci burada kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi. Cenazeye ailesi ile birlikte SMMMO Başkanı Ali Can Doğan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

