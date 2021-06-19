Hüseyin Baloğlu hayatını kaybetti

Çorum’un tanınmış esnaflarından Hüseyin Baloğlu, 73 yaşında hayatını kaybetti. Uzun yıllar arasta da fotoğrafçılık yapan Foto Derya sahibi; Dilek Kaya, Ferhat Baloğlu ve Hasan Demirci’nin babaları, İşadamı Şeref Kaya’nın kayınbabası Hüseyin Baloğlu, dün akşam kalbine yenik düşerek 73 yaşında hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi Pazartesi günü saat 12.30 da Hacı Bektaş Veli Vakfı’ndan alınarak, Ulu Mezarlık’ta kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

