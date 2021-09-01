Hüseyin Ali Hardal hayatını kaybetti

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olan Hüseyin Ali Hardal’ın acı haberini, amcaoğlu, emekli astsubay Hüseyin Hardal, sosyal medya hesabından duyurdu. Hüseyin Hardal, “Didim'de yaşayan Hüseyin Ali ağabeyimi maalesef kaybettik... Çok üzgünüm... Çok sevdiğin Ali'ne kavuştun ama bizi de böyle acılara bıraktın, gittin... Yıldızlar yoldaşın olsun...” ifadesini kullandı.

Merhumun cenazesi saat 14.30’da Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’ndeki törenin ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

