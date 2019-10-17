Hünnap, Çorum topraklarını sevdi

Ceviz yetiştiriciliğine alternatif olan, Osmancık iklim şartlarına uygun cennet meyvesi hünnap (kaya iğdesi) hasat vermeye başladı.

Osmancık sanayi esnafı Mürsel Gökyar’ın Gemici Çay Mahallesi Asya Tesisi yanında bulunan bahçesinde hobi olarak deneme amaçlı diktiği hünnap fideleri, büyüyerek verim vermeye başladı.

Bahçesinde hobi amaçlı yetiştirdiği şeftalisinden üzümüne, ayvasından elmasına, birçok sebze çeşitlerinin yanı sıra hünnap yetiştiriciliği de yapan Osmancıklı Mürsel Gökyar, bahçesinde bulunan tüm sebze ve meyveleri özenle yetiştirerek aynı zamanda tarım ekonomisini yakından ilgilendiren hünnap fidelerinin yetiştiriciliğini yapıyor.

Birçok derde deva olan ve bilinmeyen faydaları olan hünnap, Gökyar’ın bahçesinde 15 fideden oluşuyor. Hünnap fidelerinin bir kısmını üç yıl önce diken, bir kısmını da geçen yıl diken Mürsel Gökyar, bu yıl her ikisinden de oldukça verimli sonuç alarak meyvenin hasadına başladı.

Hünnap hakkında bilgi veren Gökyar, “Hünnap; Nisan ve Mayıs aylarında canlanan, güzel kokulu, sarı çiçekler açan bir ağaççıktır. Meyveleri iğde ile benzerlik göstermektedir. Tadı ise tatlı ve suludur. Hünnap meyvesi; öncelikle zeytin yeşili rengini alır, ardından da koyu kırmızı, siyah rengini alır. Tek tohumu vardır. “Hünnap”, “Çiğde”, “Ünnap”, “Kaya İğdesi” olarak adlandırıldığı yöreler de mevcuttur. Hünnap aslen Çin kültürüne özgü bir meyvedir. 3000 yılı aşkın süredir Çin’de, gıda olarak ve bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)