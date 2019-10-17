Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
94896
ALTIN
276.734
DOLAR
5.7700
STERLİN
7.4284
EURO
6.4146

Hünnap, Çorum topraklarını sevdi

Sağlık dostu, mucize meyve hünnap, Çorum topraklarında rahatlıkla yetiştirilebiliyor.

Hünnap, Çorum topraklarını sevdi

Sağlık dostu, mucize meyve hünnap, Çorum topraklarında rahatlıkla yetiştirilebiliyor.

17 Ekim 2019 Perşembe 21:30
Hünnap, Çorum topraklarını sevdi

Ceviz yetiştiriciliğine alternatif olan, Osmancık iklim şartlarına uygun cennet meyvesi hünnap (kaya iğdesi) hasat vermeye başladı.

Osmancık sanayi esnafı Mürsel Gökyar’ın Gemici Çay Mahallesi Asya Tesisi yanında bulunan bahçesinde hobi olarak deneme amaçlı diktiği hünnap fideleri, büyüyerek verim vermeye başladı.

Bahçesinde hobi amaçlı yetiştirdiği şeftalisinden üzümüne, ayvasından elmasına, birçok sebze çeşitlerinin yanı sıra hünnap yetiştiriciliği de yapan Osmancıklı Mürsel Gökyar, bahçesinde bulunan tüm sebze ve meyveleri özenle yetiştirerek aynı zamanda tarım ekonomisini yakından ilgilendiren hünnap fidelerinin yetiştiriciliğini yapıyor.

Birçok derde deva olan ve bilinmeyen faydaları olan hünnap, Gökyar’ın bahçesinde 15 fideden oluşuyor. Hünnap fidelerinin bir kısmını üç yıl önce diken, bir kısmını da geçen yıl diken Mürsel Gökyar, bu yıl her ikisinden de oldukça verimli sonuç alarak meyvenin hasadına başladı.

Hünnap hakkında bilgi veren Gökyar, “Hünnap; Nisan ve Mayıs aylarında canlanan, güzel kokulu, sarı çiçekler açan bir ağaççıktır. Meyveleri iğde ile benzerlik göstermektedir. Tadı ise tatlı ve suludur. Hünnap meyvesi; öncelikle zeytin yeşili rengini alır, ardından da koyu kırmızı, siyah rengini alır. Tek tohumu vardır. “Hünnap”, “Çiğde”, “Ünnap”, “Kaya İğdesi” olarak adlandırıldığı yöreler de mevcuttur. Hünnap aslen Çin kültürüne özgü bir meyvedir. 3000 yılı aşkın süredir Çin’de, gıda olarak ve bitkisel ilaç olarak kullanılmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
AK Parti Grubu’na “Çorum” damgası...
AK Parti Grubu’na “Çorum” damgası...
Millet Camii’nde namaz ve dua
Millet Camii’nde namaz ve dua
Eski hastane için Bakanlık heyeti
Eski hastane için Bakanlık heyeti
Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi
Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi
Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi
Çorum’un talepleri bakanlara da iletildi
“Havaalanını takip edeceğim”
“Havaalanını takip edeceğim”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim