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“Hükümetin teklifi kabul edilemez”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, , hükümet tarafından memur ve memur emeklisine teklif edilen zam oranlarını “Kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

“Hükümetin teklifi kabul edilemez”

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, , hükümet tarafından memur ve memur emeklisine teklif edilen zam oranlarını “Kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:14
“Hükümetin teklifi kabul edilemez”

5’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında Memur-Sen ve hükümet yetkilileri bir araya geldi. Yapılan görüşmede, 2020 yılı için yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL ilave ve yüzde 8+7 zam; 2021 yılı için yüzde 2 refah payıyla yüzde 6+6 zam talebinde bulunan Memur-Sen’e hükümetin cevabı 2020 için yüzde 3 buçuk+3, 2021 için yüzde 3+ 2 buçuk oldu. Daha sonra ise bu teklif 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 olarak revize edildi.

Bu teklif de kamu çalışanı adına masada bulunan Memur-Sen tarafından kabul edilmeyince konu Hakem Heyetine kaldı.

Memur-Sen’in kamu işveren heyetine kabul edilebilir bir teklifle gittiğini söyleyen Ahmet Saatcı, yaptığı değerlendirmede hükümet tarafından yapılan teklifin insafsızca olduğunu, binlerce memur ve memur emeklisi üzerinde şok etkisi yarattığını vurguladı. Saatcı, “İçinde bulunduğumuz ekonomik durum ortadayken bu teklifin hangi gerçeklere dayatıldığını bilemiyoruz. Temel gıda maddeleri başta olmak üzere, elektrik, doğalgaz, akaryakıt fiyatlarına gelen zamların oranları ortada. Piyasanın rakamları net bir şekilde önümüzde dururken teklif edilen rakamlar mantıkla çelişiyor. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Böyle bir teklifi kabul etmemiz sendikacılık anlayışımızla asla bağdaşmaz. Çünkü ortada kabul edilemez bir teklif söz konusudur. Yeni ve beklentileri kapsayan, ülkenin ekonomik gerçeklikleriyle bağdaşan bir teklif bekliyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

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