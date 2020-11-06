“Hükümetimiz her zaman Çorum’un yanında oldu”

Belediye binası önünde çiçeklerle karşılanan Bakan Gül'ün ziyaretinde Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Av. Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da yer aldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Bakan Gül daha sonra makama geçti. Başkan Aşgın, makamda Bakan Gül’e yapılan ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Çorum’un acısını paylaştığı ve vefa örneği göstererek Prof. Dr. Arif Ersoy’un mezarını da ziyaret ettiği için teşekkürlerini ileten Başkan Aşgın, bugüne kadar bir çok projeyi hayata geçirdiklerini, önemsedikleri en önemli konulardan birinin gönül belediyeciliği olduğunu vurguladı. Aşgın, Valilik, Belediye, AK Parti teşkilatları ve milletvekilleriyle bir sinerji yakalayan Çorum’un güzel işlere imza attığını da sözlerine ekledi.

Çorum’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Gül ise ilimizin üretim ve istihdamıyla ülkeye katma değer katan değerli bir kent olduğunu, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hükümetin hizmet ve talepler konusunda Çorum’un yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Gül ile beraberindeki heyet daha sonra belediye binası önünde hatıra fotoğrafı da çekindi.

(Haber Merkezi)