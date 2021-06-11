“Hükümet kültür sanat sektörünü açlıkla sınıyor”

Kültür endüstrisi emekçilerinin hükûmetin gözünde ‘yok’ hükmünde olduğunu kaydeden Vargeloğlu, sektörün açlıkla imtihan edildiğini, intihara sürüklendiğini vurguladı.

Vargeloğlu, kültür sanat sektörüne ilişkin yasakların sürmesine ilişkin şu eleştiride bulundu:

“Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin aldığı kararlar kültür ve sanat sektörünü bitirmeyi, sektör emekçilerini ve ailelerini açlığa terk etmeyi sıradanlaştıran, bilimsel değeri olmayan ve hedefi Kovid-19 salgınını hafifletmekten uzak kararlardır.”

Vargeloğlu, Nisan ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan sahne sektörü için destek programı tutarının artırılarak devam etmesi, sahne sanatları için uzun vadeli bir çevrimiçi performans platformu kurulması, işletmecilerin/sanatçıların kendi platformlarını kurabilmeleri için bankaların faizsiz kredi destekleri sağlaması ve aşılama sürecinde sahne sektörünün de öncelikli tutulması konusunda taleplerde bulunduklarını hatırlattı.

Vargeloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak gelinen noktada sektör hiçe sayılmış, ülkenin en önemli ayaklarından kültür endüstrisi ekonomik bir değer olmaktan çıkarılmıştır. Bugün kültür endüstrisi emekçilerini, sanatçılarını ‘yok’ kabul etmiş bir hükûmet anlayışı ile karşı karşıyayız.

Yasakların hafifleyeceği yaz döneminde insanların trajikomik desteklerle alaya alınması değil, işlerine dönmelerini sağlayacak bir aşı temini ve uygulaması ortaya koyulması gerek. Bir anayasal hak olarak kültüre ve sanata erişim hakkı kısıtlanan insanlarımız, turistler özgürce dolaşırken huzursuzlukla kıvranıyor; sektör emekçilerimiz ise açlıkla imtihan oluyor ve intihara sürükleniyorlar.” (Haber Merkezi)

