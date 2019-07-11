“Hukukun değeri kaybedildiğinde anlaşılır”

TBMM’de Dünya Hukuk Günü vesilesi ile gündem dışı söz alarak konuşma yapan Kaya, hukuk alanında önemli icraatlar ve önemli reformlar yapıldığının yapılmaya da devam edeceğinin altını çizdi. Bugün haksızlığa uğrayan birçok milletin bulunduğunu dile getiren Milletvekili Kaya, “Hukuksuzluklara karşı çıkmamız gerekmektedir” dedi.

Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, TBMM’deki konuşmasında şu görüşleri dile getirdi: “10 Temmuz 1967’den bu yana dünya hukuk günü olarak kutlanmakta olsa da bu coğrafyada hukukun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Yaşadığımız ve hüküm sürdüğümüz bu topraklarda 1071’den bu güne Anadolu’nun kapılarını aralamamızın üstünden bin yıl geçmiştir. Türkler, Kürtler, Lazlar, Çerkezler tüm ayrıştırmalara tüm oyunlara rağmen birbirlerinin etnik kökenlerine ve siyasi görüşlerine inançlarına saygı duyarak hep beraber yaşamaktadır. Bu coğrafyada bu kadar çeşitliliği bir arada tutan ve yaşatan adaletten başkası değildir.

Türkiye Cumhuriyeti yargı yasama yürütmeyi birbirinden ayırmış yargıyı bağımsız tarafsız bir konumda konuşlandırmıştır. Türkiye, insan hakları evrensel beyannamesini ilk kabul eden ülkelerden bir tanesidir. Avrupa insan hakları sözleşmesine öncelikle taraf olan Türkiye Cumhuriyeti 1990 yılında Avrupa insan hakları mahkemesinin yargı yetkisini tanımıştır. Ak Partide hukuk alanında önemli icraatlar önemli reformlar yapmıştır. Bunlardan en önemlisi referandumda vatandaşlarımıza Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı verilmiştir. Türk ceza kanunu borçlar kanunu gibi kanunlar sadeleştirilmiş hukukun ihtilaçlarına göre düzenlemeler yapılmıştır.

Hukuk bir sağlık gibidir kaybedildiğinde değeri anlaşılır. Önümüzdeki hafta 15 Temmuz’un 3’üncü yıldönümüdür. Bu milletin devletin evladı olarak gözükerek Hukuku ele geçiren hain FETÖ terör örgütünün hakimleri savcıları ülkemizdeki hukukun tarafsızlığına gölge düşürmüşler adil yargılamaya yanlış yönlendirmişler bugün de Avrupa’da ülkemizi karalamaktadırlar. Bugün haksızlığa uğrayan birçok millet bulunmaktadır. Hukuksuzluklara karşı çıkmamız gerekmektedir.”

(Volkan SINAYUÇ)