Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’da konuşan Yaşar, hukuksuzluğun insanlık tarihinin hiçbir döneminde bitmediğini belirterek, “Hukuksuzluğun olduğu yerde sorun vardır. Hukukun sorunu avukatın sorunudur” dedi.

Avukatlık mesleğinin onuruna yaraşır bir şekilde mesleği icra etmek için önlerine çıkan engelleri aşmaya çalıştıklarını kaydeden Yaşar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Baronun; yargı erkinin savunma kurumu olduğunu her fırsatta eylem ve söylemlerimizle ortaya koyduk. Hakkı üstün tutmaya, hukukun üstünlüğünü egemen kılmaya gücümüz yettiğince çalıştık.

Başardıklarımız ve elbette başaramadıklarımız oldu. Ancak başaramadıklarımızda da en az başardıklarımız kadar gayretimiz oldu.

Hukuksuzluk insanlık tarihinin hiçbir döneminde bitmemiştir. Hukuksuzluğun olduğu yerde sorun vardır. Hukukun sorunu avukatın sorunudur.

Çünkü avukatlık hukuksuzluğa karşı dik duruştur. Savunmanın dik duramadığı yerde hukuk yoktur. Bizler her türlü haksızlığa karşı Çorum Barosu olarak dik durduk ve durmaya devam edeceğiz.

Sorunlarımızın bir bölümü yasama ve yürütme ile bir kısmı TBB ile bir kısmı ise burada çözülecek sorunlar olduğunun her zaman altını çizdik. Yıllardır uğraştığımız Yeşil pasaport hakkına sahip olduk. Bazı alanlarda KDV’nin %18’den %8’düşmesi sağlandı.

Çoklu baroya şiddetle karşı çıktık. Başlangıçta her il barosunu etkileyecek iken sınırlı kalmasında büyük emeğimiz geçti. Cmk ödemelerinde yaşanan gecikmeleri Başsavcılık ile görüşerek ortadan kaldırdık.

Adli Yardım’dan kaynaklı vekalet ücretleri 4 yıl geriden gelerek ödeniyordu. Ek kaynak sağlayarak tamamını ödedik. Adli yardım işlerini takip için Excel programı yaptık. Artık Adli yardım dosyasını alan meslektaşımıza ücretini peşin ödeyebiliyoruz. Arka kapıyı meslektaşlarımızın kullanıma açtırdık. Pandemiden dolayı ön kapıdaki sorun inşallah en kısa sürede kalkacaktır.

Adliye ek binamız için önemli bir merhale kat ettik. Belediye’den 1.000 metrekare yer daha tahsis ettirdik. 20 bin metrekarelik bir bina yapımı ki mevcut ana binadan 5 bin metrekare daha büyük bir bina için etüt çalışmalarına başladı.

2.050 metrekare büyüklüğünde 5 katlı müstakil Baro Hizmet Binamız ihale aşamasına geldi. İnşallah bir sonraki Genel Kurulumuz bir katı 330 kişilik konferans salonu olacak binamızda yapılabilecektir.

Seçildiğimiz andan pandemiye kadar çok sayıda meslek içi eğitim yaptık.

Yeni gelişmeler hakkında Watsap üzerinden 500’ü aşkın bilgilendirme mesajı göndererek interaktif bir katılımcılık sağladık.

Pandemi Konusunda bilgilendirme ve başlangıçta ulaşılması zor maske ve hijyen malzemelerini meslektaşlara temin ettik.

Bilbord ve sosyal medyada görseller ile farkındalık oluşturma gayretimiz oldu.

Staj Komisyonumuz stajyerlerimizi 3 gruba ayırarak seminerlerini mümkün olduğunca devam ettiriyor.

Kadın Hakları ve Çocuk Hakları komisyonlarımız çok yoğun olarak çalışıyorlar.

İnsan Hakları Komisyonumuz eş zamanlı 15 farklı okulda konferans verdi.

Hayvan hakları komisyonumuz sokak hayvanlarını günlük beslemede bulunuyor.

Yeni bir yapılanmaya giderek 10 yeni komisyon kurduk. Tüm komisyon başkanlarını komisyon alanı konusunda birikimi olan yönetim dışındaki meslektaşlardan belirleyerek katılımcılığı çoğaltmak ve kurumsal hafıza oluşturmak adına önemli bir adım attık.

Baro Danışma Meclisinden vazgeçmiş değilim. Yeni dönemde tekrar aktif hale getireceğiz.

Sözlerime son verirken, geçmişten günümüze görev yapan tüm baro başkanlarımıza, yönetim, disiplin, denetleme, delege, komisyon ve diğer tüm kurul üyelerimize, bin bir özveri ile çalışan Baro personellerimize tekraren şükranlarımızı sunuyorum.

Baro organlarımıza aday olan tüm meslektaşlarıma başarılar diliyor, genel kurul ve seçimlerimizin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diler, selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.” (Haber Merkezi)