Hububat üreticilerine uyarı 

Tam olarak bu dönemde hububat pas ve septoria hastalıklarının önemli bir risk oluşturduğunu belirten İl Müdürü Sarı, pas hastalığının, hububat bitkisinin yapraklarının üst yüzeyinde makine dikişi şeklinde sarı renkte kabarcık oluşturduğunu, septoria hastalığının ise yaprak üzerinde damarlar ile sınırlandırılmış küçük, düzensiz, kırmızı kahverengi lekeler olduğunu söyledi. Sarı, “İlimizde yaşanan yağışlı ve yüksek nemli ortam, sıcaklık değerlerinin de optimum koşullara ulaşmasıyla hububat ekim alanlarında pas, septoria ve sık ekim yapılan yerlerde buğday külleme hastalıkları önemli bir risk oluşturmuştur. Sarı pas ve septoria yaprak leke hastalığı gibi hastalıklarla etkin ve zamanında mücadele yapılamadığı takdirde üründe yüksek verim kayıpları olmaktadır” dedi.

Hububat pas ve septoria hastalıkları ile etkin bir mücadele amacıyla İl ve İlçe Müdürlüğü elemanlarının hububat ekim alanlarında gerekli kontrolleri yaptıklarını kaydeden İl Müdürü Sarı, “Çiftçilerimiz de kendi hububat ekim alanlarını sürekli kontrol ederek hastalık belirtilerini gördükleri takdirde İl/İlçe Müdürlüklerimizle irtibata geçmelidir. Hububat pas ve septoria hastalıkları ile etkin mücadele yaptıkları takdirde hububatta verim kayıpları önlenmiş olacaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı bol kazançlar dilerim” diye konuştu. (Haber Merkezi)

