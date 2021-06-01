“Hububat fiyatları beklentilerin altında”

Geçtiğimiz günlerde açıklanan hububat fiyatları ile alakalı olarak iktidar temsilcilerine ve çiftçi örgütlerine samimi olarak soru sorduğunu ve “Bu fiyat politikasını savunup açıklayacak bir iktidar temsilcisi veya Ziraat Odası yöneticisi var mı?” diyerek hodri meydan dediğini hatırlatan Özsaçmacı, “Malumunuz iktidarın öyle bir derdi olmadığından ki konuya da vakıf olmadığı ortada olduğundan açıklanan ve artış olmasına rağmen bu politikayı Tarım Komisyonu üyesi sayın milletvekili dahi savunamamaktadır. Ancak çiftçinin tarafı olması gereken Ziraat Odası Başkanı memnuniyetlerini kamuoyuna bildirmişlerdir” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kamuoyu önünde kıymetli hemşerilerime, değerli çiftçilerimize, esnafımıza, sanayicimize ve nihai tüketicilerimiz olan tüm halkımızın bilgilerine sunuyor, iktidar ve paydaşlarını dikkatle uyarıyorum.

Uluslararası Tahıl Piyasalarında iki yıldır pandemi nedeniyle farklı bir seyir gözlenmektedir. Piyasalara hakim olan 5-6 ülke, ihracat konusunda aşırı korumacı ve stoklamaya yönelen bir davranış tarzı belirlemiştir. Arz imkânını bu şekilde kullanan ihracatçı ülkeler, tahıl piyasasında fiyatların %50’lerden fazla artmasına yol açmıştır. Daha önce 220-240 $/ton seviyesinde gezinen Buğday fiyatlarının güncel piyasadaki fiyatı 300-320 $ düzeyindedir.

Arpadaki fiyatlar ise 280 $/ton civarındadır. Bu fiyatlara 20-40 $ arası navlun dahil değildir.

Bu durumda bir tarafta azalan rekolte, bir tarafta yüksek seyreden ve seyredecek olan iç piyasa fiyatları gibi iç piyasaya yönelik fiyat düzenlenmesi sorunları varken, UA İhracat Piyasalarındaki fiyatların da yüksek olması, ülkemiz açısından son derece hassas bir pazar durumu yaratmaktadır. Yani arz’a dayalı bir piyasa tıkanması sorunu ile karşı karşıyayız.

Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen buğdayın un ve benzeri maddelere işlenmesi ve ihracatı üzerinden yürüyen Un Sanayi ihracatlarımız da riskli duruma gelecektir. Yurtdışı piyasalarda fiyatların yurtiçi fiyatlardan yüksek ya da yakın olması durumunda ihracatçı un sektörü, Buğday talebi/temini için iç piyasaya yönelecektir. İç piyasadan yaklaşık 2-2,5 milyon ton /bile/ ürün bu şekilde çekildiği taktirde iç piyasa talebe yüksek ve artan fiyatlar ile cevap verecektir. Bu beklenti bile iç piyasada ürün stokçuluğunu teşvik edecektir.

Peki bu durumun sonuçları topluma nasıl yansıyacaktır? Bunun en basit cevabı yılsonuna doğru bir somun ekmeğin 3-4 TL civarında olacak olmasıdır.

Ayrıca DİR kapsamındaki ticaret ve üretimde aksamalar olacaktır. Un sanayinin Kapasite Kullanım Oranında düşüşler olacaktır. İhracat taleplerini karşılayamayacaklar, varolan yurtdışı müşterilerinden kayıplar yaşayacaklardır. Bu durum istihdamı da etkileyecektir.

Sonuç olarak çözüm önerilerimiz mevcut ve hazırdır. Çözümün özeti milletten yana politik taraf olmakla başlamaktadır. Sivil toplumun paydaşları dikkatlice düşünüp karar verme noktasına gelmiştir.” (Haber Merkezi)

