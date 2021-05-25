HSK'nın 7 üyesi TBMM'de belirlendi

Hakim ve Savcılar Kurulu'na TBMM'nin göndereceği 7 üye için TBMM Genel Kurulunda seçim yapıldı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HSK üye seçiminin kapalı kapılar ardında yapıldığını iddia etti. Daha sonra HDP grubu Genel Kurulu terk etti.

5 milletvekilinden oluşan Tasnif Komisyonunun oluşturulduğu Genel Kurulda, Ergün Şahin, Bilal Temel, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK'ya üye olarak seçildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için 118 başvuru yapılmıştı. Bunlardan ikisinin yeterli şartları taşımadığı gerekçesiyle adaylıkları düşmüştü. Bir kişi de dilekçe vererek adaylıktan çekilmişti. TBMM Genel Kuruluna 21 adayın ismi gelmişti. İlk turda üçte iki çoğunluk arandı.