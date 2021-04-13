Ramazan Ayı başladı. Çorum’da bugün ilk iftar 19.24’te açılacak.

İslam aleminin her yıl büyük bir heyecan ve hasretle beklediği bin aydan daha hayırlı Ramazan Ayı geldi. Dün gece Çorumlular ilk sahur için kalktılar.

Osmanlı’da ilk olarak Sultan 1. Ahmet döneminde Sultanahmet Camii’ne dini sözlerin yazıldığı kandillerin asılmasıyla başlayan mahya geleneği Çorum’da da Belediye tarafından yaşatılıyor.

Çorum Belediyesi Hürriyet Meydanı’na ‘Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan’ yazılı bir mahya astı. Şehir meydanı, mahya ile ayrı bir güzelliğe kavuşurken Çorum halkı da onbir ayın sultanına kavuşacak olmanın heyecanını yaşadı.



(Haber Merkezi)

