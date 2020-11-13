Hollanda Büyükelçisi’ne “Puduhepa bebeği”

Daha önce çağının en büyük imparatorluklarından biri olarak tarihe geçen Hititlerin Başkenti UNESCO Dünya Mirası Hattuşa’yı gezen Hollanda Büyükelçisi, bölgede örnek müze olarak gösterilen Çorum Müzesi’ni de ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün refakatinde müzeyi gezen Büyükelçi, il müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Müzesi’nde yakın zamanda ziyaretçi ile buluşacak olan paha biçilemez madeni eserler ile Hitit Dönemine ait ünik eserlerin sergilendiği vitrinleri görme fırsatı buldu.

İl Müdürü Şengül, Büyükelçiye tarihsel süreç içerisinde önemli roller üstlenen, turizm amaçlı tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle yaptırılan “Puduhepa” bebeği hediye etti. (Haber Merkezi)