Son Dakika

Hollanda Büyükelçisi’ne “Puduhepa bebeği”

Hollanda Büyükelçisi Marjanne De Kwaasteniet, “Türkiye’nin Yeşil Hikâyeleri” programı dâhilinde geldiği Çorum’da Çorum Müzesi’ni de gezdi.

Güncel 13.11.2020, 21:10
29
Hollanda Büyükelçisi’ne “Puduhepa bebeği”

Daha önce çağının en büyük imparatorluklarından biri olarak tarihe geçen Hititlerin Başkenti UNESCO Dünya Mirası Hattuşa’yı gezen Hollanda Büyükelçisi, bölgede örnek müze olarak gösterilen Çorum Müzesi’ni de ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül’ün refakatinde müzeyi gezen Büyükelçi, il müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorum Müzesi’nde yakın zamanda ziyaretçi ile buluşacak olan paha biçilemez madeni eserler ile Hitit Dönemine ait ünik eserlerin sergilendiği vitrinleri görme fırsatı buldu.

İl Müdürü Şengül, Büyükelçiye tarihsel süreç içerisinde önemli roller üstlenen, turizm amaçlı tanıtım çalışmalarında kullanılmak üzere Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının desteğiyle yaptırılan “Puduhepa” bebeği hediye etti. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 13 Kasım 2020
İmsak 05:50
Güneş 07:17
Öğle 12:29
İkindi 15:07
Akşam 17:32
Yatsı 18:54

Gelişmelerden Haberdar Olun

@