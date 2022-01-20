“Hobi Köyü” arsalarına yoğun ilgi

Çorum Belediyesi’nin “Hobi Köyü” projesi kapsamında Silmkent bölgesi Kuruçay mevkiinde bulunan arsaların ihalesi yapıldı. Yoğun ilgi gören ihalede 28 arsanın tamamı alıcı buldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Hobi Köyü projesi hayata geçiyor. Hobi Köyü projesi kapsamında Silmkent-Kuruçay bölgesinde bulunan 28 arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı. Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye yoğun katılım oldu.

Arsalar muhammen bedelleri 120 ile 140 bin lira arasında değişen fiyatlarla açık artırma usulü satışa çıkarıldı. Yaklaşık 7 saat süren ihale sonunda 28 arsanın tamamı 165 bin lira ile 225 bin lira arasında değişen fiyatlarda alıcı buldu. (Haber Merkezi)

