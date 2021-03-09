“Hizmetlerimizi işbirliği içerisinde yapmak istiyoruz”

Milletvekili Ceylan ve beraberindeki heyet, Buharaevler Mahallesi Muhtarı Ümit Patıroğlu’nu muhtarlık bürosunda ziyaret ederek, mahallenin sorunları ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Milletvekili Ceylan’a ziyareti sırasında AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur eşlik etti.

Ziyaret sırasında mahallesinin beklentilerini AK Parti heyetine anlatan Patıroğlu, Buharaevler Mahallesi’nde yapılacak olan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Buharaevler Mahalle Muhtarı Ümit Patıroğlu, “Sürekli bizlerle ilgilenen, sıkıntımız ve derdimiz olduğu zaman bizleri dinleyen başta milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan olmak üzere AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ise 11 Mart’tan bu yana Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle, hükümet ve belediyelerin ciddi bir seferberliğe girdiğini, bu süreçte AK Parti teşkilatları olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Meclis çalışmalarına ara verildiği ilk fırsatta seçim bölgesinde hemşerileriyle bir arada bulunmak için sürekli Çorum’a gelen Milletvekili Ceylan, Çorum’da bulunduğunda ise her şartta vatandaşları dinlemek sorunlara çözüm olmak, sorunlar karşısında ortak aklı ön plana çıkararak yapılacak hizmetlerin en iyisini işbirliği ve güç birliği içerisinde yapmak olduğunu söyledi.

Ceylan, pandemi sürecinin de hassasiyetini göz önüne alarak, çeşitli buluşmalar ve görüşmelerde bulunmaya gayret gösterdiklerini kaydetti.

Muhtarlarla gurur duyduklarını belirten Ceylan, “Bizim için muhtarlarımız çok kıymetlidir; çünkü muhtarlarımız hiçbir siyasi parti bünyesinde bulunmadan halk tarafından sevildikleri için seçilmiş kişilerdir. Halkı da en yakından tanıyan sizlersiniz. Mahallelerimizle ilgili sıkıntıları, problemleri sizlerle birlikte tespit ediyoruz. Bizim için muhtarlarımız çok önemlidir” dedi.

Millete hizmet etme gayeleri için istişare kültürünü bir gelenek haline getirdiklerini belirten Ceylan, “Demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla belli zamanlarda bir araya gelerek daha iyi hizmet ve yatırımlarımız için istişare toplantılarına katılıyoruz. Köy ve mahalle muhtarlarımızın ihtiyaç ve taleplerini dinliyoruz. Merkez ve kırsal mahallelerimizin sorunlarını çözümü için çaba gösteriyoruz. Eğitimden sağlığa, alt yapı sorunlarından yol sorununa kadar bizlere iletilen bütün sıkıntıların çözümü için memleketimize ve hemşehrilerimize olan aidiyet duygumuz ile çözüm bulmaya gayret ediyoruz” dedi.

Mahallenin beklentilerini bir bir not alan Ceylan, en kısa sürede mahallenin beklentilerini karşılamak için gerekli yerlere talimat vereceğini söyledi.

Ardından Milletvekili Ceylan, esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

(Haber Merkezi)