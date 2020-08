“Hizmet sancağını daha yukarılara taşıyacağız”

Kurulduğu günden bu güne iktidar olan ve her yıl gücüne güç katan AK Parti kadrolarının Türkiye Cumhuriyetinde her alanda devrim niteliğinde hizmetlere imza attığını kaydeden Ceylan, Çorum halkının bu kutlu yürüyüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hiç yalnız bırakmadığını bundan sonrada kararlılıkla yanında olmaya devam edeceğini dile getirdi. AK Partinin iktidarı devraldığı günden bu güne kadar CHP’nin bütün engellemelerine, terör örgütlerinin eylemlerine, dış güçlerin kumpaslarına rağmen dik duruşunu ve iş üretmeyi hiçbir zaman bırakmadığını söyleyen Ceylan, “Allah’ın izni ile Cumhurbaşkanımızın önderliğinde nice on dokuzuncu senelere ulaşacağız. Ayrıca kuruluş yıldönümümüzün ilimizin plakası olan 19 rakamına denk gelmesi bizler için ayrı bir önem atfetmektedir” dedi.

AK Partinin sağlık konusunda yaptığı reformlar sayesinde bu gün dünyayı kasıp kavuran pandemiyi Türkiye en hafif şekilde atlattığını ve dünyanın takdirini kazandığını kaydeden Ceylan, “Dünyanın her yerinde din dil ırk ayırımı gözetmeksizin atalarımızın yolundan yürüyerek yardımlarımızı ulaştırmaktayız. En son Beyrut bunun bir göstergesidir. Ülkemizin şu andaki güçlü iktidarı sayesinde Akdeniz’de çıkarlarımızı korurken kimsenin hakkında gözümüz olmadığını ama kimseye de hakkımızı yedirtmeyeceğimizi göstermiş bulunmaktayız.

19 yıldır ülkemizin karış karış her toprağına mührümüzü vurduk ve vurmaya devam etmekteyiz. Yaşadığımız olağanüstü günlere rağmen yatırımlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Siz vefakar hemşerilerimizden aldığımız güç ve heyecanla çıktığımız bu kutlu yolda yürüyüşümüz ilk günkü heyecan ve azimle devam edecektir. Milletimizle beraber 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize inanç ve kararlılıkla yürürken 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür, milletimiz de destek verdiği sürece Türkiye’nin hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz” dedi.(Haber Merkezi)