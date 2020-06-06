“Hizmet için gece gündüz çalışıyoruz”

Bayat İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı makamında ziyaret etti.

Bayat ilçesinin istek ve sorunlarını dinleyen Ahlatcı, “Bayat ilçemize ve köylerimize yaptığımız ve yapacağımız yatırımlar ile çalışmalar ile ilgili istişare bulunduk. İmkânlar doğrultusunda gerekli desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Teşkilatlar ile başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini kaydeden Ahlatcı, vatandaşa her türlü hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret etti.

Ziyaretin anısına İlçe Başkanı Fatih Balcıoğlu ve Bayat İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Tuna AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya hediye takdiminde bulundu.

Ahlatcı, Balcıoğlu ve Tuna’ya hediyeleri için teşekkür etti. (Haber Merkezi)