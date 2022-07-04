Hızlı tren Çorum'a 2053 yılına kadar gelecek

ANKARA-SAMSUN ARASI 2 SAAT OLACAK

Samsun, Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat ve Kırıkkale illerini kapsayacak şekilde yapılacak 450 kilometre uzunluğunda olması planlanan hattın ana güzergahı 284 kilometre uzunluğunda olacak. İhalesi tamamlanan, Samsun-Ankara hızlı treninin yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bünyesinde bulunmakta olup projenin 2053 yılında aktif olması hedefleniyor.

