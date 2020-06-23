HİTÜ’nün başarısı için “elele” verdiler
Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e nezaket ziyaretinde bulundular.
HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile bir süre sohbet eden İl Başkanları Ahlatcı ve Karapıçak, Hitit Üniversitesi hakkında Öztürk’ten çeşitli bilgiler aldılar.
Hitit Üniversitesi’nin ülkenin önemli üniversiteleri arasında yerini aldığını belirten AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Rektörümüz Prof.Dr. Ali Osman Öztürk ile yükselme ivmesini daha da yukarıya çıkarmaktadır. Üniversitemizin gelişmesi için hep birlikte güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Rektörümüze başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Karapıçak, bundan sonraki dönemlerde HİTÜ’nün uluslararası arenada başarıya taşımak adına hep birlikte omur omuza gererek, gayret göstereceklerine vurgu yaptı. Karapıçak, üniversitenin şehrin önemli bir değeri olduğunu, gerek sosyal hayata, gerek akademik camiaya, gerekse yerel gelişmelere sunduğu katkıların somut şekilde hissedildiğini söyledi.
Rektör Prof. Dr. Öztürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, il başkanlarına teşekkür etti. Öztürk, üniversite olarak ülkemizin ve Çorum insanının faydasına olacak bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmaya öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için çalıştıklarını ifade etti.
(Haber Merkezi)
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