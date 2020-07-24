HİTÜ’de yetki tekrar EBS’de

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Tekin Çınar, 4688 sayılı Sendika Kanunu gereğince 16 Temmuz 2020 tarihinde HİTÜ’de yapılan mutabakat toplantısı sonucunda Eğitim-Bir-Sen olarak 331 üyeyle yeniden yetkili sendika olduklarını açıkladı.

Tekin Çınar sözlerini şöyle devam etti; “Eğitim-Bir-Sen olarak üyelerimizin büyük teveccühü ile yetkiyi almış olmanın gururunu yaşarken, Üniversite çalışanlarının ve üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirme adına mücadelemize her zamanki kararlılıkla devam edeceğiz. Sendikal anlayışımızda sadece sonuca değil, sürece de önem veriyoruz. Çözüm odaklı ve üyelerimizi merkeze alan çalışmalarımızla, üyelerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü olarak özlük ve özgürlük mücadelemizle birlikte, her koşulda mazlumun yanında olacağımızı, bu anlamda Ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız için en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini yapmak için gece gündüz demeden çalışacağımızı, buradan bir kere daha belirtmek istiyorum. Bu yetkinin alınmasında emeği geçen Üniversite Temsilcilik Yönetimimiz başta olmak üzere, işyeri temsilcilerimize ve tüm üyelerimize teşekkür ediyoruz.”

(Haber Merkezi)