HİTÜ’de lisansüstü program sayısı 50’ye ulaştı

HİTÜ’den yapılan açıklamada eğitim-öğretim faaliyetlerinin önemli bir ayağını oluşturan lisansüstü eğitim çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü, bu kapsamda üniversitesi bünyesine iki yeni program daha katıldığı ve lisansüstü program sayısının ise 50’ye çıkarıldığı vurgulandı.

2 PROGRAMA YÖK ONAYI

Buna göre Hitit Üniversitesi Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi programına YÖK onay verdi. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Disiplinlerarası Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılarak HİTÜ’ye kazandırıldı.

Yapılan açıklamada “Dış Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetimi” Tezli Yüksek Lisans Programı’nın analitik düşünme, problem çözme ve karar verme yeteneklerine sahip donanımlı yönetici adayları ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçladığı vurgulanarak “Program mezunları üretim, enerji ya da hizmet sektöründe, gerekli planlama ve koordinasyonu sağlayan orta ve üst kademe yöneticiler olarak her safhada önemli roller üstlenebileceklerdir” denildi.

Ayrıca Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne ise Tarih Doktora Programı açılması onaylandı.

Bu programla ilgili yapılan açıklamada ise “Öncelikli hedefi bulunduğu şehre, bölgeye ve ülkeye hizmet etmek olan Üniversitemiz, Tarih Doktora Programını açarak başta öğretim elemanlarımız ve yüksek lisans mezunlarımız olmak üzere Çorum ve çevre illerdeki tüm ilgililere Tarih alanında kariyer çalışmalarını devam ettirme imkanı sunmaktadır” görüşüne yer verildi.

ÖZTÜRK’TEN MESAJ

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinde lisansüstü eğitimin büyük bir paya sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise iki program ile ilgili bir açıklama yaparak HİTÜ’nün bu bilinçten hareketle çalışmalarını sürdürdüğünü ve lisansüstü program çeşitliliğimi arttırmaya çalıştığını belirterek HİTÜ bünyesine kattığı iki yeni program ile 39’u yüksek lisans 11’i doktora olmak üzere toplam 50 lisansüstü programa ulaştığını vurguladı.

Rektörümüz Prof. Dr. Öztürk, konuşmasının devamında “Yeni lisansüstü programlarımız hayırlı olsun. Programlarımızda insanlığa fayda sağlayacak çalışmaların yapılacağına ve alanında donanımlı akademisyenlerin yetişeceğine yürekten inanıyorum. Üniversitemiz sürekli yükselen bir ivmeyle çalışmalarını devam ettirecektir. Sahip olduğumuz bütün bölüm ve programlarımızla ülkemizin 2023 vizyonuna katkı sağlamaya gayret edeceğiz. Sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınma için lisansüstü eğitimin önemli bir yeri olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)