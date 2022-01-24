HİTÜ’de bütünleme sınavları ertelendi

Hitit Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile bütünleme sınavlarının 1 hafta ertelendiği açıklandı.

HİTÜ’den yapılan açıklama şu şekilde; “Üniversitemizde 24-29 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan Bütünleme Sınavlarının, ülkemiz genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle (Tıp Fakültesi Kurul dersleri hariç) 31 Ocak - 05 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak şekilde ertelenmesine karar verilmiştir. Öğrencilerimize ve ilgililere önemle duyurulur”

(Uğur GÖRKEM)

