HİTÜ yükselişini sürdürüyor

Türkiye’den 55 üniversitenin katıldığı ve ilk 3 sırayı İstanbul Teknik, Erciyes, Ortadoğu Teknik ve Ege Üniversitesi gibi sayılı üniversitelerin aldığı Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında ülkemizden başvuran 55 üniversite arasında 7. oldu. Hitit Üniversitesi dünya genelinde yapılan sıralamada ise 912 üniversiteden 704’ünü geride bırakarak, 208’inci sıraya yerleşti.

2010 yılında Endonezya Üniversitesi tarafından kurulan Dünya Üniversiteleri IU Greenmetric Ağı, enerji ve iklim değişikliği, atık yönetimi, su kaynakları, ulaşım ve bu hedeflere yönelik eğitim ve araştırma kategorilerinde yaptığı değerlendirmeye, bu yıl dünya genelinde 55’i Türkiye’den toplam 912 üniversiteyi dahil etti.

Pek çok alandaki yükselişini Greenmetric Dünya Üniversiteler Sıralamasında da devam ettiren Hitit Üniversitesi, 2019 yılı Greenmetric sıralamasında dünyada 780 üniversite arasında 282’inci, Türkiye sıralamasında ise 42 üniversite arasında 9’uncu olmuştu. Üniversite, bu yıl daha fazla üniversitenin değerlendirilmeye dahil edilmesine rağmen, sıralamada, yüzlerce üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Çevrenin korunması konusunda gerekli ihtimamı gösteren adımları atmaya devam edeceğiz” diyerek 912 üniversite arasında 208.’nci sıraya çıkmanın memnuniyet verici olduğunu, çevreye duyarlılık konusunda çalışmalara katkısı bulunan başta eski Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan olmak üzere tüm üniversite personeline teşekkür etti.

(Haber Merkezi)