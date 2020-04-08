HİTÜ Kütüphanesi online hizmet veriyor

Salgına karşı, gereken tüm tedbirlerin uygulandığı üniversitede, akademik ve idari hizmetlerde aksama yaşanmaması için yeni teknolojiler etkin bir şekilde kullanılıyor.

Yeni koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından yükseköğretimde eğitime ara verilmesiyle birlikte kapatılan Üniversite Kütüphanesi, öğrencilere online veri tabanı üzerinden uzaktan hizmet veriyor.

Öğrenciler yeni yatırımlarla önemli bir gelişim gösteren HİTÜ Kütüphanesi bünyesinde, yaklaşık 300 bin e-kitap, abone olunan ve 60’a yakın veri tabanı ile ulaşılabilen 48 bin e-dergi ve 5 milyona yakın e-tez ile birlikte 5 milyon 400 bini aşkın elektronik kaynağa, uzaktan erişim sağlayabiliyor.

Öğrenciler ve akademik personelin, söz konusu yayınlara uzaktan erişim sağlayabilmesi için, proxy ayarlarını gerçekleştirmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, HİTÜ Kütüphane Dökümantasyon Dairesi Başkanlığı, "kutuphane.hitit.edu.tr" şeklindeki web sayfasında uzaktan erişim uygulamasından nasıl yararlanacağına dair bilginin de yer aldığı belirtildi. (Haber Merkezi)