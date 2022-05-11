HİTÜ ile Eti Maden arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hitit Üniversitesi Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile ilgili akademik personel katıldı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Keleşer, törende yaptığı konuşmada, kurum olarak üniversitelerle işbirliğine büyük önem verdiklerini, bu doğrultuda üniversitelere çalışma ziyaretleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serkan Keleşer, üniversitelerden özellikle bor madeniyle ilgili proje ve uygulama konularını içeren başlıklarda destek beklediklerini ifade ederek, “Bu desteği almak üzere üniversitelerle işbirliğini önemsiyoruz. Hitit Üniversitesi bizim ziyaret ettiğimiz 9’uncu üniversite. Bugün imzalayacağımız işbirliği protokolü kapsamında, Hitit Üniversitesi ile çevre ve katı-sıvı atık yönetimi, enerji verimliliği, proses dizaynı ve optimizasyonu, ileri teknoloji bor bileşiklerinin üretimi, bor ürünlerinin kullanım alanının arttırılması ve ETİMADEN’e ait sahalarda bulunan değerli elementlerin eldesi gibi 6 başlıkta çalışmalar yapmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖZTÜRK: “BU İŞBİRLİĞİNİ İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan üniversite olarak istihdam odaklı, milli üretim ve milli kalkınmaya, özellikle ihracatta verimliliği artırmaya yönelik stratejik ürün geliştirmeye yönelik projelere öncelik vermeye çalıştıklarını belirterek, “Eti Maden ile yaptığımız işbirliği protokolü, ihtisaslaşma alanımız kapsamındaki milli kalkınma hedefli çalışmalarımıza da ivme kazandıracaktır” ifadesini kullandı.

Söz konusu işbirliği protokolünün, Hitit Üniversitesi için de önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Bu işbirliği protokolü kapsamında günümüzde kritik ve stratejik bir öneme sahip konularda karşılıklı iş birliği yapılarak, ülke kaynaklarının ve ihtiyaçlarının ortaya koyulması ve değerlendirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Hitit Üniversitesi olarak bu işbirliğini iyi değerlendireceğiz. Bu kapsamda yapacağımız çalışmaların, önümüzdeki yıllarda Hitit Üniversitesine çok büyük kazanımları olacak” şeklinde konuştu.

Törende, daha sonra, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü Serkan Keleşer ile Rektörümüz Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, işbirliği protokolünü imzaladı.

(Volkan SINAYUÇ)

