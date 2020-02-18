Hititler konulu 11 proje

Proje sunumundan sonra kampüsü gezen Sarı ve Demir’e okul kurucusu Haydar Etli ve okul yöneticileri eşlik etti.

Anaokulu ziyareti esnasında 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerinin derslerine de katılan Sarı kendisine Anaokulu öğrencileri tarafından sunulan çiçeği öğretmenleri Ebru Keser’e armağan etti. Lise kademesi öğretmenleri ile de sohbet eden Yakup Sarı, öğretmenlere başarılar dileyerek, “Türkiye’nin kalbi milli eğitimdir, milli eğitimin kalbi ise öğretmenler odasıdır. Öğretmenler odasında huzur varsa o okulda ve ülkede başarı olur” dedi.