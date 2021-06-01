“Hititler Çalıştayı” Cuma başlıyor 

Hitit Üniversitesi, “makine imalat teknolojileri” alanında olduğu gibi, adını taşıdığı Hitit uygarlığının tanıtılması ve Çorum’un tarih hazineleri olarak Çorum’a değer katması adına da yoğun bir çalışma döneminin altyapısını hazırladı. “Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi” kurularak başına, eski Çorum Müzesi Müdürü, Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek getirildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit’in tanıtımı açısından kapsamlı projeler hazırlayan akademisyen ekibini tanıtmak üzere, önceki gün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştü. Ziyarete, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nurcan Baykam, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. İsa Sarı, Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tolga Çırak ve Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek de katıldı.

Rektör Öztürk, Arkeoloji Haber YouTube kanalından, Türkiye’ye ve tüm dünyaya Türkçe ve İngilizce olarak, Hititlerle ilgili “teyit edilmiş” akademik bilgileri, herkesin anlayabileceği bir dille aktaracaklarını belirterek, başta Çorumlular olmak üzere herkese, Hitit uygarlığının önemini anlatmaya çalışacaklarını, bu doğrultuda, toplumun her kesimiyle ve kurumlarla “iş ortaklığı” anlayışı içinde dayanışma sağlamayı amaç edindiklerini söyledi.

Öte yandan, Hitit Uygarlığı Merkezi’nin düzenlediği çevrimiçi “HİTİTLER Bir İmparatorluğun Mirası Kızılırmak Kavsi İçerisindeki Kazı ve Araştırmalar Çalıştayı” 4 Haziran Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek. Çalıştay’ın Bilim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Aygül Süel (Hitit Üniversitesi), Prof. Dr. Tayfun Yıldırım((Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Tunç Sipahi (Ankara Üniversitesi), Prof. Dr. Andreas Schachner (Alman Arkeoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Esma REYHAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Eric Luc Jean (Hitit Üniversitesi).

Düzenlene Kurulu’nda ise şu isimler yer alıyor: Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek (Hitit Üniversitesi, Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi Eric Luc Jean (Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yrd., Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi), Arş. Gör. Dr. Emrullah Kalkan (Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) Arş. Gör. Semih Gerçek (Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) Murat Başlar (Arkeolojihaber Editörü)

4 Haziran Cuma günü saat 21.00’de, H. Hande İşleroğlu’nun sunucusu olduğu çalıştay, açılış konuşmalarıyla başlayacak. Sırasıyla şu kişiler konuşacak: Önder İpek (Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü), Aygül Süel (Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı), M. Yahya Coşkun (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı), Ali Osman Öztürk (Hitit Üniversitesi Rektörü)

Açılış oturumu ise şöyle: Moderatör: Önder İpek, Konuşmacılar: Jürgen Seeher (Daha Yapılacak Çok Şey Var: Hitit Arkeolojisi Hakkında Birkaç Düşünce), Esma Reyhan (Belgelerin Dilinden Anadolu’da Bir Devletin İnşası: Hititler ).

Arkeolojihaber Youtube kanalında canlı yayınlanacaktır.

