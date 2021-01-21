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Hitit yemek kültürü

Günümüzden 3.500 yıl önce, dünyanın en büyük uygarlıklarından birini bu topraklarda yeşertmiş olan Hititler, barışın, kadın-erkek eşitliğinin ve inançlara saygının simgesi olarak biliniyor. Bunlara ek olarak, bir de “Hitit yemek kültürü” var. Dolayısıyla Hititler, başkentleri Hattuşa başta olmak üzere, Alacahöyük ve Şapinuva gibi çok önemli yerleşim merkezlerini bağrında taşıyan Çorum’a, binlerce yıl öncesinden “gastronomi turizmi” fırsatını da sunuyor gibiler.

Güncel 21.01.2021, 23:46
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Hitit yemek kültürü

Ünlü gurme, yazar Sahrap Soysal, Hürriyet’in Kelebek ekinde, “Hititler ve Çorum Mutfağı” başlığıyla bu konuya değindi. Hititler’in, içine farklı lezzetler ekledikleri ekmeklerine dikkat çeken Sahrap Soysal, “Binlerce yıl önce bu muhteşem yemek kültürünün yaşandığı topraklar, bugün yine çok zengin Çorum mutfağına eşlik ediyor.” dedi.

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#Sahrap Soysal #Hititler ve Çorum Mutfağı
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