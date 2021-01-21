Hitit yemek kültürü

Ünlü gurme, yazar Sahrap Soysal, Hürriyet’in Kelebek ekinde, “Hititler ve Çorum Mutfağı” başlığıyla bu konuya değindi. Hititler’in, içine farklı lezzetler ekledikleri ekmeklerine dikkat çeken Sahrap Soysal, “Binlerce yıl önce bu muhteşem yemek kültürünün yaşandığı topraklar, bugün yine çok zengin Çorum mutfağına eşlik ediyor.” dedi.

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