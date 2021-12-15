Hitit Üniversitesi’nin bütçesi 278 milyon TL

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Hitit Üniversitesi’nin 2022 yılı bütçesini açıkladı.

Hitit Üniversitesi’nin 2022 yılı bütçesinin 278 milyon 419 bin lira olduğu belirtildi. AK Parti Çorum Milletvekili Kaya konu hakkında yaptığı açıklamada HİTÜ’nün 2022 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu’nda 278 milyon 419 bin TL olarak kabul edildiğini dile getirdi.

Milletvekili Kaya, Hitit Üniversitesi bütçesinin ilimize hayırlı olması temennisinde de bulundu.

(Haber Merkezi)

