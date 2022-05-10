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Hitit Üniversitesinde "borun geleceği" ele alındı

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Eti Maden’in yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda tarihinde ilk defa geçen yıl 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattığını açıklayarak, “Dünyadaki pazar payımız yüzde 63. sahip olduğumuz rezerv oranı ne kadar yüzde 73. hedefimiz pazardaki payımızı sahip olduğumuz rezerv seviyesine çıkarmak” dedi. 

Güncel 10.05.2022, 19:41 10.05.2022, 19:54
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Hitit Üniversitesinde "borun geleceği" ele alındı

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Hitit Üniversitesi tarafından Gençlik Sohbetleri konulu konferansa katıldı. Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda "Bor’un Geleceğini Tasarlamaktan Bor ile Geleceği Tasarlamaya" konulu bir sunum yaptı. 
Türkiye’de din ve diğeri borun çok iyi bilindiğini dile getiren Keleşer, bu ülkede din ve bor ile ilgili herkes yorum yaptığını ve bu iki konunun herkes tarafından çok iyi bilindiğini ifade etti. 
Dünyada 4.5 milyar ton bor rezervi bulunduğunu kaydeden Keleşer, “Ülkemizde 3.3 milyar ton bor rezervi var. Bu dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73’üne denk geliyor. 1.2 milyar bor rezervin yüzde 6’sı Amerika Birleşik Devletlerinde, yüzde 6’sı Rusya’da yüzde 5 Çin’de, geri kalan rezervler ise Bolivya, Şili, Arjantin’de bulunuyor.Dünyada yaklaşık 4 milyon ton bor kullanılıyor. Bu rakamlara bakarsanız Türkiye olarak biz dünyanın yaklaşık bin yıllık bor rezervini karşılarız. Türkiye’de hiç bor olmazsa diğer ülkeler yaklaşık 300-400 yıl dünyaya bor verebilir” diye konuştu. 
Bor’un kullanım alanları hakkında da bilgiler veren Keleşer, “Bor yüzde 50 cam sektöründe kullanılıyor. İlk defa bu yıl gübre üretiminin yüzde 16’sında kullanıldı. Seramik üretiminde yüzde 15 bor kullanılırken ilk kez gübredeki kullanım oranı seramiği geride bıraktı. Ve yüzde 21oranında diğer sektörlerde kullanılıyor” 

Bor’un yancı bir ürün olarak tanımlayan Keleşer, “Bor yancı bir üründür. Girdiği her yere yancı girer. Borum mutlaka olması gereken üretim bantları var. Borsuz da üretim olabilir. Bor kullanılırken borsuz üretime de geçilebilir. Bor’un böyle bir sıkıntısı da var. Bazı sektörlerde olmazsa olmaz. Bazı sektörlerde olmasa da olur. Bizim için niye önemli. Ne yapacağız bu kadar boru. Satsak bitmiyor. Satmamız lazım. Paraya ve katma değere çevirmemiz lazım. Bunun için üretim çeşitliğini artırmamız lazım. Onun için borun girdiği alanları artırmamız lazım. Bu çok önemli. Bunun için AR-GE yapalım. Bunun için borlu katma değer ürünlere geçelim. Bor’un kullanım alanlarını artıralım diye çabalıyoruz. Tek amacımız borun pazarını artırmak” ifadelerini kulandı. 
2020 yılında bor tüketiminin miktarının yıl 4.5 milyon ton üzerine çıkacağını tahmin ettiklerini açıklayan Keleşer, “Bundan sonra borun tüketiminin artış trendine girdiğini göreceğiz. Eti Maden’in yapmış olduğu çalışmalar doğrultusunda tarihinde ilk defa Eti Maden geçen yıl 2 milyon 630 bin ton bor ürünü sattı. Dünyada yaklaşık 4.1 milyon ton civarında bor kullanıldı. Bu yaklaşık yüzde 63’e denk geliyor. Pazarımız kaç yüzde 63. Sahip olduğumuz rezerv oranı yüzde 73. Amerika Birleşik Devletleri’nin rezervi ne yüzde 6 Pazar payı 24. Amerika’nın Pazar payı rezervinin 4 katı. Bizim rezerv ne kadar yüzde 73, pazarımız yüzde 63. Onun için bizim hedefimiz ney rezervimiz kadar pazar. Pazardaki payımız rezervimiz kadar olsun” diye konuştu. 
Konferansı Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, akademisyenler ve öğrenciler izledi. 

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